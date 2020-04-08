Число інфікованих у світі зросло до понад мільйона чотирьохсот тисяч

У США за добу померли 1736 осіб - це найбільше від початку пандемії. Загальна кількість летальних випадків - понад 12 із половиною тисяч. Інфікованих більш як чотириста тисяч, а от в Китаї минулої доби не зафіксували жодної смерті.

Тому влада країни вирішила скасували карантин у місті Ухань звідки коронавірус власне і поширився світом. Багатомільйонний мегаполіс - був у суворій ізоляції майже два місяці.

Число інфікованих у світі зросло до понад мільйона чотирьохсот тисяч. Одужали майже 310 тисяч, померли більш як вісімдесят три тисячі. Окрім США, найбільше заражених - в Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.