Во Львовской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации.

Жертвой стал 50-летний мужчина. У него коронавирус был подтвержден 7 апреля.

"Мужчину доставили в Клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью. Несмотря на усилия медиков, реанимационную помощь мужчина скончался", - отметили в ОГА.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирус подтвердили у 21 медика.

Напомним, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 206 новых инфицированных.