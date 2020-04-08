Во Львовской области второй человек умер от коронавируса [ Редактировать ]
Во Львовской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации.
Жертвой стал 50-летний мужчина. У него коронавирус был подтвержден 7 апреля.
"Мужчину доставили в Клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью. Несмотря на усилия медиков, реанимационную помощь мужчина скончался", - отметили в ОГА.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирус подтвердили у 21 медика.
Напомним, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 206 новых инфицированных.
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