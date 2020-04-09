Автопроизводители готовятся открыть заводы, не дожидаясь ослабления карантина [ Редактировать ]
Ведущие мировые автоконцерны, вынужденные остановить производство из-за пандемии коронавируса COVID-19, готовятся к запуску заводов. Об этом сообщает Reuters.
Возобновление работы будет сопровождаться внедрением новейших протоколы безопасности, разработанных специально для производителей аппаратов искусственной вентиляции легких в Китае и США. Некоторые меры безопасности отличаются от производителя к производителю.
Итальянская компания по производству спортивных автомобилей Ferrari NV заявила, что предложит сотрудникам добровольные анализы крови. Таким образом, планируют выявить скрытых носителей вируса.
Глава General Motors Джим Глинн заявил, что в компании не убеждены, что анализы крови полезны. GM внедрит на своих предприятиях несколько адаптированные стандарты безопасности, принятые компанией Amazon. Прежде всего, сотрудникам будут замерять температуру перед допуском на рабочее место. Это позволяет эффективно выявлять инфицированных.
GM уже возобновил работу автомобильных заводов в Китае и Южной Корее. Когда вновь заработают фабрики в США неизвестно.
В Европе крупные автопроизводители заявили, что рассчитывают снова начать производство к концу апреля. В Соединенных Штатах несколько крупных автоконцернов, в том числе Fiat Chrysler, Honda Motor и Toyota Motor, намерены возобновить работу в первую неделю мая.
Fiat Chrysler и профсоюзы в Италии обсуждают реформу системы здравоохранения на местных заводах. Если правительство не продлит карантин, они могут вновь открыться 13 апреля.
Производитель шин Bridgestone заявил, что планирует возобновить производство в США 13 апреля.
Между тем администрация Белого дома настаивает, чтобы американцы придерживались социального дистанцирования до 30 апреля.
Автопроизводители сходятся во мнении, что только температурный скрининг, ежедневный контроль самочувствия, использование защитных масок и перчаток, а также больший интервал между людьми (0,9-1,8 м) на сборочных линиях позволят обезопасить персонал от заражения на работе.
Пандемия COVID-19 привела к тому, что мировая автомобильная промышленность оказалась в худшем положении после финансового кризиса 2008-2009 годов. Потребительский спрос на транспортные средства обвалился, поскольку большинство стран закрыли национальные границы и ограничили перемещения своих граждан внутри.
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