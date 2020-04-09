Уйдем в "минус": Всемирный банк резко ухудшил прогнозы по Украине [ Редактировать ]
В 2020 году экономика Украины сократится на 3,5%. Такой прогноз содержится в новом исследовании Всемирного банка, посвященном влиянию эпидемии коронавируса COVID-19 на экономики развивающихся стран Европы.
Эксперты Всемирного банка считают, что эпидемия окажет огромное негативное на украинскую экономику. Ограничительные меры внутри страны и снижение денежных переводов из стран ЕС приведут к резкому падению доходов и расходов населения. Массовое закрытие ресторанов, кафе, магазинов, торговых и развлекательных центров, а также остановка всех видов транспорта, ухудшат показатели сектора услуг, который является одним из локомотивов национальной экономики.
Главным фактором, определяющим будущее страны, является способность системы общественного здравоохранения быстро справиться с распространением инфекции. Если рост заболеваемости будет высоким и ограничительные меры затянутся, начнется череда банкротств и увольнений. Во Всемирном банке считают, что побороть эпидемию украинским властям удастся лишь во второй половине 2020 года.
Перспективы роста экономики Украины ограничены необходимостью выплатить в 2020-2022 годах внешних долгов, сумма которых составляет около 6% ВВП. Тем не менее, уже в 2021 году страна может выйти на темпы роста ВВП +3,5%.
Всемирный банк рекомендует правительству развивать рынок сельскохозяйственных земель, что позволит привлечь частных инвесторов; диверсифицировать экспорт; реформировать госбанки и усилить борьбу с коррупцией.
по теме
Українська економіка потерпає від карантину
Новини української економіки під час боротьби з пандемією коронавірусу
Аграрний сектор Євросоюзу потерпає через жорсткі карантинні заходи
Через закриті кордони заробітчани не можуть приїхати обробляти поля, а ресторани і базари, де фермери збувають товари - закриті
Вирус "валит" экономику: миру грозят массовые банкротства, безработица и голод
Жертвами коронавируса стали более одного миллиона человек во всем мире. Вместе с тем от него "лихорадит" мировую экономику. Пандемия буквально парализовала целые сектора, из-за строгих мер по сдерживанию инфекции массовые банкротства угрожают сфере перевозок, туризма и ресторанного бизнеса.
Нарушили самоизоляцию: в Украине создали карту "преступников"
Министерстве цифровой трансформации проанализировали данные с мобильных телефонов людей
150 тысяч масок и защитные комплекты: на Закарпатье прибыла помощь от Медведчука и Марченко
150 000 масок, защитные комплекты для всех семейных врачей и другие медицинские средства и препараты – на Закарпатье прибыла очередная помощь от Медведчука и Марченко