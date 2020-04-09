В 2020 году экономика Украины сократится на 3,5%. Такой прогноз содержится в новом исследовании Всемирного банка, посвященном влиянию эпидемии коронавируса COVID-19 на экономики развивающихся стран Европы.

Эксперты Всемирного банка считают, что эпидемия окажет огромное негативное на украинскую экономику. Ограничительные меры внутри страны и снижение денежных переводов из стран ЕС приведут к резкому падению доходов и расходов населения. Массовое закрытие ресторанов, кафе, магазинов, торговых и развлекательных центров, а также остановка всех видов транспорта, ухудшат показатели сектора услуг, который является одним из локомотивов национальной экономики.

Главным фактором, определяющим будущее страны, является способность системы общественного здравоохранения быстро справиться с распространением инфекции. Если рост заболеваемости будет высоким и ограничительные меры затянутся, начнется череда банкротств и увольнений. Во Всемирном банке считают, что побороть эпидемию украинским властям удастся лишь во второй половине 2020 года.

Перспективы роста экономики Украины ограничены необходимостью выплатить в 2020-2022 годах внешних долгов, сумма которых составляет около 6% ВВП. Тем не менее, уже в 2021 году страна может выйти на темпы роста ВВП +3,5%.

Всемирный банк рекомендует правительству развивать рынок сельскохозяйственных земель, что позволит привлечь частных инвесторов; диверсифицировать экспорт; реформировать госбанки и усилить борьбу с коррупцией.