Які питання розглянуть депутати на позачерговому засіданні Ради [ Редактировать ]
Гроші та коронавірус - головні питання, які депутати планують розглянути на позачерговому засіданні Ради. Його збирались провести цієї п'ятниці, однак відклали на понеділок. Уряд та Мінфін підготували проєкт пропозицій щодо змін до держбюджету. Зокрема, хочуть збільшити видатки на пенсійне забезпечення. А от гроші на економіку, сільське господарство та ремонт доріг можуть урізати. На створення Фонду боротьби з COVID-19 планують направити майже сто мільярдів гривень.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Будуть ще додаткові зустрічі з представниками, як депутатських фракцій, так і головами комітетів для того, щоб максимально якісний документ був розглянутий і я сподіваюсь прийнятий ВР. Головним законопроектом, який буде розглядатись - це буде саме зміни до держбюджету, тому що він них сьогодні багато, що залежить в нашій державі і саме така детальна робота над цим законопроектом. Можливо ще додаткові законопроекти, які будуть визначатись ініціаторами проведення позачергового засідання, вони можуть бути різними.
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