Великдень в умовах карантину: у МВС узгодили формат святкувань [ Редактировать ]
Великдень в умовах карантину. У МВС узгодили формат святкувань із релігійними конфесіями. Богослужіння у храмах проводитимуть за участю не більш як десяти людей.
Усі, крім священника, мають бути в масках. Також триватимуть трансляції онлайн. У містах паски святитимуть просто у пекарнях та магазинах. А в селах великодні кошики слід поставити за ворота, священник сам пройде вулицями.
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У МВС узгодили формат святкувань Великодня із релігійними конфесіями
Богослужіння у храмах проводитимуть за участю не більш як десяти людей. Усі, крім священника, мають бути в масках
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