Великдень в умовах карантину. У МВС узгодили формат святкувань із релігійними конфесіями. Богослужіння у храмах проводитимуть за участю не більш як десяти людей.

Усі, крім священника, мають бути в масках. Також триватимуть трансляції онлайн. У містах паски святитимуть просто у пекарнях та магазинах. А в селах великодні кошики слід поставити за ворота, священник сам пройде вулицями.