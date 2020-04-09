Нефть дорожает на фоне переговоров ОПЕК и России [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть растут на фоне слухов о том, что крупнейшие мировые производители таки смогли договориться и сократить добычу, передает Reuters.
Нефть марки Brent подорожала на $0,62, или на 1,9%, до $33,46 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 3,2%, или на $0,80 - до $25,89 за баррель.
Сегодня Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие крупные производители, в том числе Россия, должны провести видеоконференцию, по результатам которой, как ожидается, объявят о снижении добычи. Аналитики ожидают, что сокращение добычи составит 10-15 млн баррелей в сутки. Этому способствуют готовность России сократить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки. Москва удовлетворена вчерашним заявлением президента США Дональда Трампа о том, что американские компании уже сокращают добычу.
Экспортеры нефти сокращают объемы добычи, чтобы удержать цены на "черное золото" от дальнейшего падения. Пандемия коронавируса привела к резкому спаду деловой активности во всем мире, а около половины населения Земли находится на самоизоляции. Прогнозируется, что мировой спрос на нефть в первом квартале упадет на 20%, это примерно 20 млн баррелей в день.
по теме
Нефть дорожает на фоне слухов о сделке по снижению добычи между ОПЕК и Россией
"Черное золото" дорожает несмотря на предупреждения аналитиков, что мировой экономический спад может оказаться хуже, чем ожидалось.
Заявление Дональда Трампа "подняло" цены на нефть
Цена барреля колеблется на уровне 30 долларов
Цены на нефть продолжают расти - Bloomberg
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,45%
Цены на нефть резко упали - Bloomberg
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,79%
Вирус "валит" экономику: миру грозят массовые банкротства, безработица и голод
Жертвами коронавируса стали более одного миллиона человек во всем мире. Вместе с тем от него "лихорадит" мировую экономику. Пандемия буквально парализовала целые сектора, из-за строгих мер по сдерживанию инфекции массовые банкротства угрожают сфере перевозок, туризма и ресторанного бизнеса.