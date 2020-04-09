Мировые цены на нефть растут на фоне слухов о том, что крупнейшие мировые производители таки смогли договориться и сократить добычу, передает Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на $0,62, или на 1,9%, до $33,46 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 3,2%, или на $0,80 - до $25,89 за баррель.

Сегодня Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие крупные производители, в том числе Россия, должны провести видеоконференцию, по результатам которой, как ожидается, объявят о снижении добычи. Аналитики ожидают, что сокращение добычи составит 10-15 млн баррелей в сутки. Этому способствуют готовность России сократить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки. Москва удовлетворена вчерашним заявлением президента США Дональда Трампа о том, что американские компании уже сокращают добычу.

Экспортеры нефти сокращают объемы добычи, чтобы удержать цены на "черное золото" от дальнейшего падения. Пандемия коронавируса привела к резкому спаду деловой активности во всем мире, а около половины населения Земли находится на самоизоляции. Прогнозируется, что мировой спрос на нефть в первом квартале упадет на 20%, это примерно 20 млн баррелей в день.