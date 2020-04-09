Супермаркеты снизят цены на продукты [ Редактировать ]
Стало известно, что супермаркеты согласились убрать наценку на продукты первой необходимости. Об этом сообщили в АМКУ.
На снижение наценки пошли NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО-маркет, Велика Кишеня и Велмарт.
Ряд торговых сетей и вовсе отказались от наценки на следующие продукты:мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в том числе гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца. На лимоны цена должна также скоро упасть.
Ранее в МОЗ дали рекомендации, как правильно ходить в магазин.
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