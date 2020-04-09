Несколько членов королевской семьи Саудовской Аравии заразились коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, старший принц Саудовской Аравии, который является губернатором города Эр-Рияда, Фейсал ибн Бандар Аль Сауд находится в реанимации. Еще несколько десятков других членов королевской семьи также были больны.

В то же время издание отмечает, что врачи одной из элитных клиник, которая лечит членов клана Аль-Сауд, готовят до 500 коек к ожидаемому притоку других членов королевской семьи и ближайших к ним, согласно внутреннему "высокому предупреждению", которое было разослано руководству медучреждения.

"Мы не знаем, сколько случаев мы получим, однако мы в состоянии повышенной готовности", - сообщило руководство клиники.

При этом также отмечено, что будут приниматься только "неотложные случаи". Считается, что около 150 членов королевства заразились вирусом.

Ранее мы писали, что премьер Британии все еще находится в реанимации.