Члены саудовской королевской семьи заражены коронавирусом [ Редактировать ]
Несколько членов королевской семьи Саудовской Аравии заразились коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.
Как сообщается, старший принц Саудовской Аравии, который является губернатором города Эр-Рияда, Фейсал ибн Бандар Аль Сауд находится в реанимации. Еще несколько десятков других членов королевской семьи также были больны.
В то же время издание отмечает, что врачи одной из элитных клиник, которая лечит членов клана Аль-Сауд, готовят до 500 коек к ожидаемому притоку других членов королевской семьи и ближайших к ним, согласно внутреннему "высокому предупреждению", которое было разослано руководству медучреждения.
"Мы не знаем, сколько случаев мы получим, однако мы в состоянии повышенной готовности", - сообщило руководство клиники.
При этом также отмечено, что будут приниматься только "неотложные случаи". Считается, что около 150 членов королевства заразились вирусом.
Ранее мы писали, что премьер Британии все еще находится в реанимации.
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