В Киеве запустили бесплатный электробус для медиков [ Редактировать ]
В Киеве на период карантина запустили бесплатный электробус для медиков. Транспорт для бесплатной перевозки медицинских работников предоставила компания "Скайвелл Украина".
Об этом сообщает "Автоцентр".
На волонтерскую работу в столице заступил электробус Skywell NJL6859BEV.
"Это 8,5-метровая машина, которая имеет низкопольный салон, в котором установлены 26 мест для сидения (общая пассажировместимость – 60 человек). Электробус оснащается 150-килловатным электромотором, который питают литий-ионные батареи емкостью 200 кВт.ч. В итоге реальный запас хода по городу достигает 300 км", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Skywell NJL6859BEV установлены батареи, которых хватает на 4,5 тыс. циклов заряда-разряда, что эквивалентно 12 годам эксплуатации.
Ранее сообщалось, что в Киеве заболеваемость коронавирусом выросла втрое.
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