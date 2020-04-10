В Киеве запустили электробус для перевозки медиков/ Фото: autocentre.ua

В Киеве на период карантина запустили бесплатный электробус для медиков. Транспорт для бесплатной перевозки медицинских работников предоставила компания "Скайвелл Украина".

Об этом сообщает "Автоцентр".

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На волонтерскую работу в столице заступил электробус Skywell NJL6859BEV.

"Это 8,5-метровая машина, которая имеет низкопольный салон, в котором установлены 26 мест для сидения (общая пассажировместимость – 60 человек). Электробус оснащается 150-килловатным электромотором, который питают литий-ионные батареи емкостью 200 кВт.ч. В итоге реальный запас хода по городу достигает 300 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Skywell NJL6859BEV установлены батареи, которых хватает на 4,5 тыс. циклов заряда-разряда, что эквивалентно 12 годам эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в Киеве заболеваемость коронавирусом выросла втрое.

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