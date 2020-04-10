Жорсткі обмежувальні заходи - вже тиждень діють на Буковині. Минулої п'ятниці на в'їзді в область - встановили КПП. Пропускають лише вантажівки й транзитні автомобілі. А громадян закликають сидіти вдома. А на вихідні карантин іще більше посилять. Чи допомагають такі заходи - розкаже Ольга Паламарюк.

Буковина - знову умовний лідер за масштабами поширення коронавірусу. В області зафіксовано вже 303 випадки зараження - 30 додалися за останню добу. Хворі вже є в усіх районах, серед них чимало медпрацівників.

Наталія Гопко, в. о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру:

З 51 медпрацівника, в якого є позитивний результат на COVID-19, в 11 є клінічні прояви. А інші абсолютно ніяких ознак захворювання не виявляють. Всі перебувають на самоізоляції.

Для пацієнтів розгорнули госпітальні бази. У Чернівцях найбільше хворих в інфекційному відділенні Обласної лікарні та Першій міській. Засобів захисту поки що вистачає, а ось з апаратами штучної вентиляції легень - сутужніше.

Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Зараз у відділенні перебуває більше 40 людей. Мінімум 8 потребують дотації кисню. У нас для цих 8 людей є 4 подушки, 1 концентратор кисню і 1 масочний ШВЛ. Тобто, ми не інтубуємо, а можемо подати кисень через маску. Все! Всі інші повинні або чекати, або ми їх міняємо.

У всій області діють жорсткі обмежувальні заходи - людей закликають сидіти вдома. Малозабезпеченим та пенсіонерам допомагають волонтери.

Лише за сьогодні благодійники передали пів сотні харчових наборів. Їх доправлять тим, хто в скруті.

"Тут у нас продуктові набори від наших благодійників. Їх є 2 види. Олія, чай, крупи, масло".

Катерина Пономарьова, волонтерка:

Зараз працюють близько 20 волонтерів. Ми приймаємо замовлення, складаємо. Замовлення двох видів, ділимо місто на квадрати. І людина отримує або безкоштовні продуктові пакети, або отримує замовлення - що потрібно придбати, купити.

До області зараз пропускають лише вантажівки та транзитні автомобілі. Та все ж таки є ті, хто намагається "обійти" заборони.

Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:

Якщо аж дуже комусь потрібно, то завжди знайдеться можливість покинути область, але це поодинокі випадки. Загалом, хочу сказати, це позитивний результат - коли область повністю на карантинному обмеженні.

Карантин в області триватиме ще принаймні два тижні.