Кабинет министров Украины дал поручение Министерству финансов причислить Албании 10 миллионов гривен в счет гуманитарной помощи.

Об этом сообщает правительственный портал.

По информации, эти расходы записаны на резервный фонд и будут перечислены в иностранной валюте на реквизиты Албании.

"Во исполнение Указа Президента Украины от 31 января 2020 № 32" Об оказании гуманитарной помощи Республике Албания" выделить Министерству иностранных дел 10 млн гривен для оказания гуманитарной помощи Республике Албания", - отмечается в постановлении.

Отмечается, что Госказначейство будет обеспечивать перевод средств албанских властям.

Напомним, ранее украинские власти отправили в Италию груз, состоящий из 5 тысяч антисептических и дезинфицирующих средств.