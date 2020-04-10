Албания получит 10 миллионов гривен гуманитарной помощи [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины дал поручение Министерству финансов причислить Албании 10 миллионов гривен в счет гуманитарной помощи.
Об этом сообщает правительственный портал.
По информации, эти расходы записаны на резервный фонд и будут перечислены в иностранной валюте на реквизиты Албании.
"Во исполнение Указа Президента Украины от 31 января 2020 № 32" Об оказании гуманитарной помощи Республике Албания" выделить Министерству иностранных дел 10 млн гривен для оказания гуманитарной помощи Республике Албания", - отмечается в постановлении.
Отмечается, что Госказначейство будет обеспечивать перевод средств албанских властям.
Напомним, ранее украинские власти отправили в Италию груз, состоящий из 5 тысяч антисептических и дезинфицирующих средств.
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