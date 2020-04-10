ОПЗЖ не поддержит бюджет, который спасает внешних кредиторов за счет наших граждан - Юрий Бойко [ Редактировать ]
ОПЗЖ не поддержит бюджет, который спасает внешних кредиторов за счет наших граждан Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в пятницу, 10 апреля, комментируя изменения в бюджет, которые будут рассматриваться на ближайшем внеочередном заседании Верховной Рады Украины.
"Мы никогда не проголосуем за бюджет, в котором обдираются все граждане Украины и в форс-мажорных обстоятельствах производятся выплаты по внешнему долгу. При том, что все страны идут по пути поддержки своих экономик, реструктуризации задолженности. Только наше правительство планирует идти другим путем, который абсолютно ложный", - отметил политик.
Юрий Бойко отметил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за усиление социальной защиты, и средства, идущие на обслуживание внешних долговых обязательств, должны быть направлены на поддержку граждан.
"Есть предложение за счет уменьшения финансирования инвестиционных проектов в местных бюджетах - увеличить выплаты пенсий. Это правильно, мы это поддержим. Мы поддержим и настаиваем на выплатах людям, которые потеряли сегодня работу. Но мы категорически против того, чтобы кромсать и без того небольшой бюджет, не трогая внешние обязательства, что является абсолютно ложным путем. Надо проводить реструктуризацию внешней задолженности. 144 миллиарда гривен, которые планируется направить на обслуживание внешних долгов - надо направить на увеличение выплат нашим гражданам. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Политик также отметил, что оппозиция будет настаивать на изменениях в бюджет для поддержки бизнеса и реального сектора экономики.
"Мы не увидели ни одного шага, направленного на поддержку реального сектора экономики, предприятий, так как делают сейчас все страны. Идет дискуссия в Евросоюзе о том, сколько выделить на это средств - 500 млрд евро, или триллион. У нас - ни одной гривны! Предприниматели, которые остановили свой бизнес, которые вынуждены были закрыть парикмахерские, магазинчики, кафе должны получить помощь от государства, чтобы возобновить свою деятельность после окончания карантина. Мы будем настаивать, чтобы это было внесено в бюджет и реальный сектор экономики имел такую поддержку", - резюмировал Юрий Бойко.
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