Перед общением с Трампом все журналисты будут проходить тест на коронавирус [ Редактировать ]
Представителей СМИ будут допускать на брифинги президента США Дональда Трампа только после сдачи тестов на коронавирус.
Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.
"Белый дом и ассоциация корреспондентов Белого дома сообщают, что всем, кто будет находиться в комнате во время брифинга, будет проведен быстрый тест на COVID-19, результаты которого должны быть получены до начала брифинга", – говорится в сообщении.
Также в Белом доме ограничили количество журналистов на брифингах Трампа. Отныне их число жестко регламентировано, а корреспонденты сидят друг от друга на расстоянии.
Напомним, по состоянию на 10 апреля, США являются лидером по количеству инфицированных коронавирусом. Согласно данным университета Джона Хопкинса, число заболевших COVID-19 в стране составляет 466 033 человека, умерли 16 686 людей, выздоровели 26 522.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп собирается прекратить финансирование ВОЗ.
Также мы писали о том, что Трамп сделал тест на коронавирус.
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