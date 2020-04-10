Представителей СМИ будут допускать на брифинги президента США Дональда Трампа только после сдачи тестов на коронавирус.

Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

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"Белый дом и ассоциация корреспондентов Белого дома сообщают, что всем, кто будет находиться в комнате во время брифинга, будет проведен быстрый тест на COVID-19, результаты которого должны быть получены до начала брифинга", – говорится в сообщении.

Также в Белом доме ограничили количество журналистов на брифингах Трампа. Отныне их число жестко регламентировано, а корреспонденты сидят друг от друга на расстоянии.

Напомним, по состоянию на 10 апреля, США являются лидером по количеству инфицированных коронавирусом. Согласно данным университета Джона Хопкинса, число заболевших COVID-19 в стране составляет 466 033 человека, умерли 16 686 людей, выздоровели 26 522.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп собирается прекратить финансирование ВОЗ.

Также мы писали о том, что Трамп сделал тест на коронавирус.