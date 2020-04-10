Все турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменены из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Об этом сказано в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте UFC.

Организация подтвердила перенос всех своих мероприятий, в том числе турнира UFC 249, который должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. Его главным событием должен был стать поединок между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцев Тони Фергюсоном.

Из-за пандемии коронавируса сначала власти Нью-Йорк отказались от проведения турнира, а затем сам Нурмагомедов заявил о невозможности добраться до места его проведения.

Бои UFC 249 должен был транслировать телеканал ESPN, с которым у UFC заключен пятилетний контракт. Руководство Disney и ESPN попросило организаторов не проводить турнир, пока эпидемия не будет побеждена.