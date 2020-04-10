Турниры UFC отменены из-за коронавируса [ Редактировать ]
Все турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменены из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Об этом сказано в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте UFC.
Организация подтвердила перенос всех своих мероприятий, в том числе турнира UFC 249, который должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. Его главным событием должен был стать поединок между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцев Тони Фергюсоном.
Из-за пандемии коронавируса сначала власти Нью-Йорк отказались от проведения турнира, а затем сам Нурмагомедов заявил о невозможности добраться до места его проведения.
Бои UFC 249 должен был транслировать телеканал ESPN, с которым у UFC заключен пятилетний контракт. Руководство Disney и ESPN попросило организаторов не проводить турнир, пока эпидемия не будет побеждена.
"В то время как организация была полностью готова провести турнир UFC 249, телеканал ESPN попросил отложить его на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Мы боролись с самого начала пандемии, чтобы сделать это шоу 18 апреля, но сегодня получили звонок от руководства ESPN. На самом верху решили, что нам надо остановиться и не проводить турнир в следующую субботу", - заявил глава UFC Дейна Уайт в интервью ESPN.
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