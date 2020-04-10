В ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" представник монобільшості - Дмитро Наталуха, голова комітету з питань економічного розвитку розповів про коронавирус та економічну ситуацію в країні.

- Опозиція вже критикує урядовий проект перегляду держбюджету. Що найголовніше для команди влади в цьому проекті? Та чи вистачить "Слузі народу" голосів для того, щоб нарешті переписати бюджет, якщо інші фракції не заохочуть голосувати за урядовий проект?

- Я скажу, чого бракує особисто мені і членам комітету з економічного розвитку. Нам бракує сміливості, рішучості і зухвалості уряду в цьому бюджеті. Я поясню. Я розумію, що люди схильні не довіряти уряду, я сам таким був, чудово розумію. Але, якщо ми говоримо не про українських експертів та політиків, а про світових, то 40 провідних спеціалістів випустили комюніке в рамках світового економічного форуму, в рамках якого вони говорять, що світ має діяти швидко, уряди країн мають діяти швидко і робити все від них залежне.

А саме: