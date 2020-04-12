США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса [ Редактировать ]
США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику в реальном времени.
На данный момент в Соединенных Штатах зафиксировано 20 608 смертей от коронавируса, из них почти треть (6 367) - в Нью-Йорке.
В рейтинге мировых лидеров по смертности США потеснили Италию, где 19 468 летальных случаев.
США занимают и первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией. На данный момент в стране выявлено 530 тысяч инфицированных.
Во всем мире COVID-19 заражены 1,77 млн людей, из них почти 109 тысяч погибли.
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