Вечером в субботу, 11 апреля, водитель внедорожника Range Rover устроил стрельбу на Броварском проспекте в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Мужчина устроил стрельбу во время дорожного конфликта. Он возмутился тем, что его автомобиль "подрезала" другая машина. Водитель Range Rover догнал обидчика, выстрелил ему в окно и попытался скрыться. Пуля пробила стекло, но прошла мимо, а потерпевший обратился в полицию.

Патрульные получила ориентировку с маркой и номерными знаками автомобиля подозреваемого. На проспекте Соборности стрелка задержали.

"Им оказался житель Дарницкого района, 1981 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий. В ходе осмотра его автомобиля эксперты обнаружили и изъяли пистолет, который отправили на проведение экспертного исследования", - сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

По факту хулиганства полиция начала уголовное производство.