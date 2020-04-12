В Киеве водитель Range Rover расстрелял обидчика [ Редактировать ]
Вечером в субботу, 11 апреля, водитель внедорожника Range Rover устроил стрельбу на Броварском проспекте в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Мужчина устроил стрельбу во время дорожного конфликта. Он возмутился тем, что его автомобиль "подрезала" другая машина. Водитель Range Rover догнал обидчика, выстрелил ему в окно и попытался скрыться. Пуля пробила стекло, но прошла мимо, а потерпевший обратился в полицию.
Патрульные получила ориентировку с маркой и номерными знаками автомобиля подозреваемого. На проспекте Соборности стрелка задержали.
"Им оказался житель Дарницкого района, 1981 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий. В ходе осмотра его автомобиля эксперты обнаружили и изъяли пистолет, который отправили на проведение экспертного исследования", - сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.
По факту хулиганства полиция начала уголовное производство.
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