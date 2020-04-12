Бориса Джонсона выписали из больницы [ Редактировать ]
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого в конце марта диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, выписан из больницы святого Томаса в Лондоне после прохождения курса лечения. Об этом сообщает Reuters.
55-летний политик продолжит восстановление в своей официальной загородной резиденции. Когда он сможет вернуться к работе, не сообщается. На время его болезни обязанности премьер-министра исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб.
Напомним, что Борис Джонсон был доставлен в больницу святого Томаса 5 апреля с выраженными симптомами коронавирусной инфекции. 6 апреля его перевели в реанимацию, где он оставался до 9 апреля.
За последние сутки инфекция стала причиной смерти 657 человек в Великобритании. Общее число погибших - 9 594.
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