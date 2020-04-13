В Україні підтверджено 2 777 випадків COVID-19. Про це повідомили в МОЗ. Померли 83 людини. Одужали 89. За даними відомства, найбільш стрімке поширення хвороби в Україні зафіксовано у Чернівецькій області - 432 випадки, у Києві 416 та в Івано-Франківській області 291 випадок.

Найменшу кількість інфікування зафіксовано в Миколаївській, Луганській та Чернігівській областях.

Нагадаю, в Миколаївській області тривалий час не було підтверджено жодного діагнозу зараження. Натепер у тамтешній ОДА повідомили про п'ять інфікованих людей.