Чернівецька область лідирує у кількості хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні підтверджено 2 777 випадків COVID-19. Про це повідомили в МОЗ. Померли 83 людини. Одужали 89. За даними відомства, найбільш стрімке поширення хвороби в Україні зафіксовано у Чернівецькій області - 432 випадки, у Києві 416 та в Івано-Франківській області 291 випадок.
Найменшу кількість інфікування зафіксовано в Миколаївській, Луганській та Чернігівській областях.
Нагадаю, в Миколаївській області тривалий час не було підтверджено жодного діагнозу зараження. Натепер у тамтешній ОДА повідомили про п'ять інфікованих людей.
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