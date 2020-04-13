Новости дня: главные события за 11-12 апреля [ Редактировать ]
Фото: новости дня / Главред
За выходные 11-12 апреля в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Украина
- В Николаевской области зафиксировали первые случаи коронавируса.
- В ВСУ зафиксировано уже 10 случаев коронавируса.
- Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании.
- Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса.
Мир
- США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах.
- В соборе Нотр-Дам де Пари провели первую после пожара службу.
- Apple и Google будут отслеживать контакты инфицированных коронавирусом.
- США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса.
- Бориса Джонсона выписали из больницы.
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