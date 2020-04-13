В Кировоградской области при пожаре погибли дети/ Фото: ГСЧС Украины

В воскресенье, 12 апреля, на ул. Набережной в с. Костомаровка Бобринецкого района Кировоградской области случился пожар, во время которого погибли трое маленьких детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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"Возгорание возникло в жилом доме площадью 24 м². Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасателями обнаружены тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 рождения", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 5 спасателей и 1 единица техники 24-й Государственной пожарно-спасательной части г. Бобринец.

Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что в Киевской области при пожаре погибли трое маленьких детей.