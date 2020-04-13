Правительство Армении продлило режим чрезвычайного положения еще на 30 дней из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает News.am.

Соответствующее решение было принято 13 апреля на внеочередном заседании правительства.

Читайте также Коронавирус в Украине: число зараженных перевалило за 3000

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян пояснил, что помимо всего прочего, во время чрезвычайного положения в некоторых случаях будет ограничена возможность наложения ареста Службой принудительного исполнения судебных актов.

"Это ограничение применяется к актам неуплаты пошлин за парковки, установленным местными органами власти, а также к запретам на исполнительное производство на основании актов Дорожной полиции, если исполнительное производство было возбуждено с 14 апреля 2020 года. Не примененные запреты будут применяться после завершения чрезвычайного положения", - отметил он.

Напомним, режим ЧП в Армении действует с 16 марта.

Ранее сообщалось, что в Латвии продлили чрезвычайное положение.