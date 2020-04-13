13 апреля на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты 328 голосами "за" поддержали законопроект №2339, предусматривающий ужесточение ответственности за сжигание сухой растительности в экосистемах и загрязнение атмосферы. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Законом предусматривается усовершенствовать порядок привлечения к ответственности за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков для того, чтобы уменьшить разрушительные последствия и защитить право граждан на безопасный воздух и окружающую среду, а также уменьшить количество пожаров, возникающих из-за этого", - сказано в объяснительной записке к документу.

Отныне размер штрафов за загрязнение атмосферного воздуха увеличен со 100-200 до 1800-3600 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн - ред.).

Штрафы за уничтожение или повреждение объектов растительного мира увеличены с 300-500 до 5400-9000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Размер штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах увеличен с 5-50 до 90-900 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Штрафы для поджигателей сухой травы увеличены с 10-70 до 180-1260 необлагаемых минимумов доходов граждан. За подобное преступление на территории природно заповедного фонда будут штрафовать на сумму в размере 360-1800 необлагаемых минимумов доходов граждан.