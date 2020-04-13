От COVID-19 умер мужчина, госпитализированный из Лавры [ Редактировать ]
2 апреля умер 47-летний мужчина, которого с коронавирусом госпитализировали из Киево-Печерской Лавры. Таким образом это уже вторая смерть от COVID-19 в святыни.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
"За минувшие сутки двое погибших. Это люди из Киево-Печерской Лавры. Один – 73-летний, другой – 47-летний. Были госпитализированы. Оба находились в тяжелом состоянии. Один был подключен к ЭКМО. Умерли в больнице", - говорится в сообщении.
По данным КГГА, всего из Киево-Печерской Лавры были госпитализированы 12 человек.
Ранее мы писали о том, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
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