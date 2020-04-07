Ученые из медицинского университета Южной Каролины обнаружили природный препарат, который показал эффективные результаты в борьбе с раком шейки матки.

Об этом сообщает MedicalXpress.

По информации, исследователи выяснили, что вещество, которое производят морские губки останавливает рост онкологических клеток.

Известно, что манзамин А не только останавливает развитие опухоли, но и может уничтожать клетки болезни, без повреждения здоровых клеток организма.

Отмечается, что ученые начнут испытание на животных, а в случае успеха провести клинические исследования на страдающих онкологией людях.

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