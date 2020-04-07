Рак - не приговор: найдено природное лекарство от смертельной болезни [ Редактировать ]
Ученые из медицинского университета Южной Каролины обнаружили природный препарат, который показал эффективные результаты в борьбе с раком шейки матки.
Об этом сообщает MedicalXpress.
По информации, исследователи выяснили, что вещество, которое производят морские губки останавливает рост онкологических клеток.
Известно, что манзамин А не только останавливает развитие опухоли, но и может уничтожать клетки болезни, без повреждения здоровых клеток организма.
Отмечается, что ученые начнут испытание на животных, а в случае успеха провести клинические исследования на страдающих онкологией людях.
Читайте еще, ученым удалось уничтожить раковые клетки, благодаря голоду. Они использовали препараты с антихолестериновым действием.
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