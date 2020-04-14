Королевская семья Великобритании отметила Пасху раздельно. Представители монархии находились в отдельных резиденциях.

Об этом пишет Корреспондент.

По информации, королева Великобритании Елизавета ІІ записала видеообращение из Винздорского дворца, где она находится в самоизоляции.

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm — The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2020

При этом ее внук, принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и трое их детей решили отпразновать Воскресенье Христово в Кенсингтонском дворце.

К тому же, пара напомнила подписчикам о необходимости соблюдения карантина.

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