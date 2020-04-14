Королевская Пасха: как британская корона отметила праздник [ Редактировать ]
Королевская семья Великобритании отметила Пасху раздельно. Представители монархии находились в отдельных резиденциях.
Об этом пишет Корреспондент.
По информации, королева Великобритании Елизавета ІІ записала видеообращение из Винздорского дворца, где она находится в самоизоляции.
Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm— The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2020
При этом ее внук, принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и трое их детей решили отпразновать Воскресенье Христово в Кенсингтонском дворце.
Wishing you all a safe and happy Easter 🐰🐣 #StayHomeSaveLives
Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)
К тому же, пара напомнила подписчикам о необходимости соблюдения карантина.
Читайте также, что необходимо посвятить в церкви во время пасхального богослужения 2020.
по теме
Королева под угрозой: в окружении Елизаветы ІІ обнаружен коронавирус
Монархиню изолировали в Виндзорском замке
Пасха-2020: как освятить кулич, не выходя из дома
Освященный хлеб будут доставлять на дом
"Полиция не будет выгонять из церквей нарушителей карантина" - Клименко
Полиция не будет проверять соблюдение норм внутри храмов
В Британии издали бесплатную книгу для детей о коронавирусе
Проиллюстрировал книгу известный художник-иллюстратор Алекс Шеффлер
Коронавирус в Великобритании: Бориса Джонсона экстренно госпитализировали
Премьер-министр помещен в больницу для наблюдения