Королевская семья Великобритании отметила Пасху раздельно. Представители монархии находились в отдельных резиденциях.

Об этом пишет Корреспондент.

По информации, королева Великобритании Елизавета ІІ записала видеообращение из Винздорского дворца, где она находится в самоизоляции.

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm