Пасхальные богослужения: как попасть на праздничный молебен [ Редактировать ]
Пасхальные богослужения в храмах Украинской Православной Церкви будут совершаться, верующие смогут молиться дома и на улице, соблюдая санитарные нормы.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своем обращении к верующим в Страстную седмицу.
"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться", - заявил Блаженнейший.
Он так же выразил слова поддержки всем, кто болеет, и анонсировал онлайн-трансляцию Пасхального богослужения в эфире украинских телеканалов.
"Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останется дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах "Украина" и "Интер"", - сообщил Митрополит Онуфрий.
По его словам, верующие, которые придут на богослужение, смогут молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.
"Кто бы где находился в Пасхальную ночь, мы все сможем объединиться в молитве и вместе прославить Воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца. Пусть Господь благословит всех нас!", - пожелал Предстоятель.
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