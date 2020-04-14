Майже кожен третій із раніше постійно зайнятих працівників у Бельгії оформив безробіття через коронавірусний карантин. Залишились без роботи і чимало французів. Чи допомагає їм уряд і як рятують малий та середній бізнес - розкаже Олена Абрамович.

Шоколад - національна гордість бельгійців. І виробників солодощів в країні сотні. Для маленьких підприємств, як от в Лорена Гербода, великодні свята зазвичай були чи не найприбутковішими. Проте, не цього року.

Лорен Гербод, виробник шоколаду:

Зараз я маю приблизно 10% від щорічного Великоднього обігу. Це дуже мало, але принаймні вистачає оплатити певні обов'язкові рахунки зі страхування та комунальні послуги. І деякі договори оренди, які не вдалось призупинити.

Виживає цей бізнес наразі за рахунок минулорічних прибутків. Проте довго так не протримаються, визнає власник.

Лорен Гербод, виробник шоколаду:

Дві тисячі дев'ятнадцятий був особливим роком - туризм в Брюсселі бурхливо зріс, тож ми завершили рік з хорошими фінансовими показниками. На щастя, я не встиг багато витратити. До середини травня протягнемо, ну максимум до кінця.

Ті, хто протриматися не можуть, оформлюють безробіття. Таких у Бельгії наразі півтора мільйона - це майже третина від постійно зайнятого населення. Держава виплачує їм до півтори тисячі євро на місяць, залежно від попереднього прибутку. Процедуру оформлення безробіття спростили.

Жаклін Судрон, керівниця відділу з безробіття регіону Валонія:

Потрібно просто надіслати один документ. У ньому мають бути вказані лише ім'я, ідентифікаційний код, адреса та номер банківського рахунку, на який ми зможемо надсилати кошти. Раніше для такого запиту потрібні були три документи, тепер не обов'язковий навіть підпис.

Дозволили тимчасово безробітним у Бельгії також відтермінувати платежі за комуналку. А також відкрили для них кредитні лінії для погашення боргів за оренду чи інші обов'язкові послуги.

Бельгійський уряд уже порахував, що на таку підтримку доведеться виділити з бюджету від 8 до 10 мільярдів євро. І це, звісно, негативно відобразиться на інших соціальних сферах. Частину проектів будівництва шкіл та дитячих майданчиків уже скасували.

У Франції на підтримку малого і середнього бізнесу наразі вирішили виділити додаткові півтора мільярда євро. Це будуть чисті інвестиції з державних фондів - насамперед у підприємства сфери охорони здоров'я.

Бруно ле Мер, міністр фінансів Франції:

Сьогодні ми маємо понад 900 тисяч фірм, які отримують допомогу з фонду солідарності. На першому етапі вони матимуть по півтори тисячі євро. І це суттєва сума.

Тим часом міністерство економіки також скоригувало прогнози щодо падіння виробництва в країні. Напередодні французький президент продовжив карантин в країні до 11 травня. Зважаючи на це, тепер очікується скорочення обсягів економіки у Франції на 8%- замість шести, як передбачалося раніше.