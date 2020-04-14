Внеочередное заседание Рады: названа дата [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом написал депутат Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.
По его данным, заседание должно начаться в 13:00.
"Внеочередное заседание Верховной Рады назначается на чистый четверг, послезавтра, 16 апреля на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама", - написал депутат.
Ранее Верховная Рада назначила министра экономики.
по теме
Запрет на российские соцсети: в Раде появилось постановление
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №3319
Заседания Рады: Разумков подтвердил дату
Спикер Верховной Рады Рады Дмитрий Разумков сделал заявление
Внеочередное заседание Рады: названа возможная дата
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал заявление
В умовах гострої економії, українські чиновники повинні скоротити власні зарплати - Сергій Каплін
Голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін закликав українських чиновників скоротити бюджетні витрати за рахунок власних зарплат
Уманский и Емец уволены с постов министров
В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что Игорь Уманский уволен с поста министра финансов