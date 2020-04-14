В четверг, 16 апреля, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом написал депутат Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

По его данным, заседание должно начаться в 13:00.

"Внеочередное заседание Верховной Рады назначается на чистый четверг, послезавтра, 16 апреля на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама", - написал депутат.

Ранее Верховная Рада назначила министра экономики.