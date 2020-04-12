В воскресенье, 12 апреля, на Донбассе в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины погиб один военнослужащий. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

"Несмотря на большой христианский праздник - Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил в Луганской области. В результате обстрела Украина потеряла одного своего защитника, еще один воин получил боевое ранение", - говорится в сообщении.

Как сообщали "Подробности", в субботу, 11 апреля, на востоке Украины ранения получили трое военнослужащих ВСУ. Позиции украинской армии были обстреляны восемь раз, в том числе из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм.