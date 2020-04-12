На Донбассе погиб украинский военнослужащий [ Редактировать ]
В воскресенье, 12 апреля, на Донбассе в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины погиб один военнослужащий. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.
"Несмотря на большой христианский праздник - Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил в Луганской области. В результате обстрела Украина потеряла одного своего защитника, еще один воин получил боевое ранение", - говорится в сообщении.
Как сообщали "Подробности", в субботу, 11 апреля, на востоке Украины ранения получили трое военнослужащих ВСУ. Позиции украинской армии были обстреляны восемь раз, в том числе из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм.
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Позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 8 раз, в том числе из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм. По данным разведки, ответным огнем ранены семь боевиков.
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