Наталія Королевська привезла у Харківську область продуктові набори, респіратори та антисептики [ Редактировать ]
Продуктові набори, респіратори, дезінфікуючі засоби та стерильні медичні рукавички - меценати продовжують допомагати українцям у боротьбі із коронавірусом. Сьогодні все необхідне у Харківську область привезла Наталія Королевська.
Нардеп відвідала тамтешній "Союз Чорнобиль України" та взяла участь у засіданні Громадського штабу по боротьбі із коронавірусом. Його заснували лідери п'ятдесяти громадських організацій Харківщини та нардепи.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
В ряде областных городов сегодня не хватает защиты для врачей, не хватает масок, а для людей пожилого возраста, это особенно незащищенная группа, конечно, люди не могут идти и покупать себе по 25 грн маски и не выходить на улицы, поэтому мы максимально объединили все усилия, все возможности что позволит нам и ветеранов ВОВ обеспечить продуктовыми наборами, к Дню чернобыльца чернобыльцам с инвалидностью, семьями погибших передать помощь.
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