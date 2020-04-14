Продуктові набори, респіратори, дезінфікуючі засоби та стерильні медичні рукавички - меценати продовжують допомагати українцям у боротьбі із коронавірусом. Сьогодні все необхідне у Харківську область привезла Наталія Королевська.

Нардеп відвідала тамтешній "Союз Чорнобиль України" та взяла участь у засіданні Громадського штабу по боротьбі із коронавірусом. Його заснували лідери п'ятдесяти громадських організацій Харківщини та нардепи.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":