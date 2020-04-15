Киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые взорвали банкомат в Святошинском районе. Об этом сообщает Нацполиции.

Сначала грабители зарисовали черной краской камеры видеонаблюдения, после чего взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с деньгами и скрылись в неизвестном направлении.