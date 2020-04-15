В Киеве "ограбили" банкомат [ Редактировать ]
Киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые взорвали банкомат в Святошинском районе. Об этом сообщает Нацполиции.
Сначала грабители зарисовали черной краской камеры видеонаблюдения, после чего взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с деньгами и скрылись в неизвестном направлении.
О преступлении в полицию сообщила женщина, которая видела, как трое мужчин взорвали банкомат. На место преступления выехала полиция и специалисты-взрывотехники. По данному факту начато расследование по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники могут получить до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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