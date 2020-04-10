Ночью несколько человек решили поживиться деньгами и взорвали банкомат.

Об этом сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, на воздух взлетел банкомат Приватбанка, который был установлен на фасаде магазина. Бандиты украли большую сумму денег и скрылись на велосипеде.

"Сегодня ночью, в Харькове, направленным взрывом был взорван банкомат Приватбанка, вмонтированный в стену супермаркета Дигма, в котором были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривень", - отмечается в сообщении.

Фото: Facebook/Антон Геращенко

Известно, что полиция вовремя среагировала и смогла догнать и задержать преступников. Против них возбуждено уголовное дело.

Ранее в Киеве неизвестные ограбили магазин. Из здания пропали цветы и деньги. Злоумышленники были вооружены.