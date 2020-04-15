В Молдове празднование Дня победы перенесли из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Молдове из-за угрозы распространения коронавируса празднование Дня победы перенесли с 9 мая на 24 августа.
Об этом заявил президент Игорь Додон, пишет "Европейская правда".
Соответствующее решение власти приняли в среду, 15 апреля, на заседании, которое созвал президент Молдовы.
"Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учетом введенных властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, среди которых: Марш победы -" Бессмертный полк ", праздничный концерт, посвященный Дню победы, переносятся на 24 августа ", - сказал Додон.
К слову, 24 августа в Молдове отмечают день освобождения от фашистской оккупации.
Ранее сообщалось, что Молдова значительно ужесточила карантин.
Также мы писали о том, что парад Победы в Москве перенесут на осень.
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