А в Миколаєві рятувати галузь охорони здоров'я взялися підприємства. Зокрема, портовики. Чим допомагають вони - бачили наші кореспонденти.

Миколаївська інфекційна лікарня - один із базових закладів для пацієнтів з коронавірусом в Миколаївській області. Поки тут лише троє хворих. Втім, кількість інфікованих зростає. В лікарні запевняють, що вже готові 150 ліжок і персонал поки забезпечений всім необхідним. Але медики зізнаються, що якщо інфекція розповсюджуватиметься стрімко, то устаткування знадобитися набагато більше.

"Для работников инфекционной больницы противочумные костюмы, перчатки, средства индивидуальной защиты. Для пациентов одноразовые простыни, памперсы".

Декілька машин до лікарні привезли від порту "Ніка-Тера". Функціональні ліжка та опромінювачі - розмістили у відділенні. Спецкостюми та засоби захисту розподілять між медперсоналом. Це вже другий візит благодійників до медзакладу.

Світлана Федорова, в.о. головного лікаря Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб:

Конечно, эта помощь, которую сегодня оказывает "Ника-Тера" - это большое подспорье. И функциональные кровати, и средства ухода за больными - это все пригодится, особенно сейчас, в этой ситуации.

Миколаївська міська лікарня №5 готується працювати як обсерваційне відділення першої лінії. Створити всі необхідні умови для майже півтисячі співробітників та більше трьохсот пацієнтів, закладу також взялися допомогти портовики. Перша партія засобів вже надійшла, доставили ліжка та білизну, незабаром лікарня отримує кисневий концентратор та апарат ШВЛ.

Олена Терентьєва, головний лікар міської лікарні №5 м. Миколаєва:

Средств защиты для медработников не бывает много, потому что они разовые. Они поступают, используются и утилизируются. Необходимо постоянно новое. Хочу сказать большое спасибо Ника-Тера. Это старые наши друзья. Не только когда нам трудно. А постоянно интересуются нашими проблемами и оказывают нам помощь.

Першочергові потреби міських стаціонарів адміністрація порту з'ясувала заздалегідь. В умовах дефіциту товарів медпризначення підприємству вдалося закупити найнеобхідніше.

Алім Агакішиєв, начальник порту "МСП Ніка-Тера":

Много спекуляций на рынке в данный момент. Большие срывы по срокам поставки. Поэтому мы тщательно отбираем контрагентов. Есть часть украинских, часть иностранных. Например, концентраторы многие украинские производства переоборудовали, чтоб изготовить их под нас. Большое количество заказано из Китая. Самолетами доставляется.

"Ніка-Тера" входить до складу Group DF. Як і інші підприємства корпорації, порт в розпал епідемії коронавірусу піклується не лише про безпеку власних співробітників, але і активно допомагає галузі охорони здоров'я та лікарням міст, на території яких працює.

Олег Арестархов, директор з комунікацій Group DF:

Все предприятия Group DF социально-отвественны. И здоровье нации и человеческих жизней в приоритете. Поэтому помогаем и будем дальше помогать.

Наразі порт працює над тим, аби розподілити допомогу. Товар доставляють партіями вже другий тиждень. Та на цьому співпраця з лікарнями не закінчується.