"Мы будем бороться": Зеленский пообещал вернуть каждого украинца [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об обмене пленными. Соответствующее видеообращение он выложил на своей странице в Facebook.
"Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем наших военных, героев, политзаключенных и обычных граждан. Потому что для нас обычные граждане - такие же герои, они были за решеткой, они защищали нашу Украину", - сказал президент.
Первую часть наших граждан уже освободили. Они находились на временно оккупированных территориях Донецкой области. Проводятся действия для освобождения части людей с временно оккупированной Луганской области. Пройдет время и мы всех вернем.
Напомним, что 16 апреля начался обмен пленными между Киевом и Донецком.
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