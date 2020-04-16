В четверг, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об обмене пленными. Соответствующее видеообращение он выложил на своей странице в Facebook.

"Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем наших военных, героев, политзаключенных и обычных граждан. Потому что для нас обычные граждане - такие же герои, они были за решеткой, они защищали нашу Украину", - сказал президент.

Первую часть наших граждан уже освободили. Они находились на временно оккупированных территориях Донецкой области. Проводятся действия для освобождения части людей с временно оккупированной Луганской области. Пройдет время и мы всех вернем.

Напомним, что 16 апреля начался обмен пленными между Киевом и Донецком.