Сполучені Штати вимагають від РФ звільнити всіх полонених українців та повного виведення військових підрозділів з території України, - про це повідомили у посольстві США в Україні на сторінці у Twitter:

Попри сьогоднішній прогрес, багато українців залишаються несправедливо ув'язненими Росією та її поплічниками, а РФ продовжує незаконно порушувати суверенітет та територіальну цілісність України.