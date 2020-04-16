США вимагають від Росії звільнити всіх полонених та вивести війська з України [ Редактировать ]
Сполучені Штати вимагають від РФ звільнити всіх полонених українців та повного виведення військових підрозділів з території України, - про це повідомили у посольстві США в Україні на сторінці у Twitter:
Попри сьогоднішній прогрес, багато українців залишаються несправедливо ув'язненими Росією та її поплічниками, а РФ продовжує незаконно порушувати суверенітет та територіальну цілісність України.
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