Три нові осередки займання зафіксували напередодні у зоні відчуження. Загрози для сховища радіаційних відходів та інших критичних об'єктів немає, - запевнили в ДСНС.

Рятувальники продовжують боротися з вогнем цілодобово. У відомстві запевнили, що пилова буря, що напередодні накрила кілька регіонів та столицю, з пожежами у Чорнобильській зоні не пов'язана.

Микола Чечоткін, голова ДСНС України: