У Чорнобильській зоні зафіксували нові осередки займання [ Редактировать ]
Три нові осередки займання зафіксували напередодні у зоні відчуження. Загрози для сховища радіаційних відходів та інших критичних об'єктів немає, - запевнили в ДСНС.
Рятувальники продовжують боротися з вогнем цілодобово. У відомстві запевнили, що пилова буря, що напередодні накрила кілька регіонів та столицю, з пожежами у Чорнобильській зоні не пов'язана.
Микола Чечоткін, голова ДСНС України:
Це явище жодного відношення до переміщення повітряних мас з Чорнобиля не має. Ніякої хімічної і радіаційної загрози це явище не несе. Радіаційний фон на цей час по місту Києву, Київській області, зоні відчуження не перевищує природних фонових значень.
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