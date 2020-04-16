В ВСУ возросло количество зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, в Вооруженных силах Украины за сутки лабораторно подтвердили еще 5 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.
Коронавирус был обнаружен у одного из военнослужащих Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с лицами, которые прибыли из заграницы. От начала апреля военнослужащий находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. После того как он вышел на службу, у него наблюдалось повышение температуры. Военного госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь, где обнаружили болезнь, а его состояние оценивается, как удовлетворительное.
Еще у трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона обнаружили заболевания, после контакта с инфицированным человеком. Сейчас они находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы, их состояние удовлетворительное.
Кроме того, COVID-19 обнаружили у работника ВСУ Харьковского гарнизона, который находится на амбулаторном лечении. Состояние здоровья оценивается, как удовлетворительное.
Напомним, по состоянию утро 16 апреля, в Украине зафиксировали 4161 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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