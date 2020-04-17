В Украине на коронавирус протестируют всех медиков [ Редактировать ]
Всех медработников в стране проверят на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"В связи с существенным увеличением количества заболевших медицинских работников пока мы рассматриваем возможность проведения тестирований один раз в пять дней всех медицинских работников, работающих с COVID-19", - заявил Степанов.
Он сообщил, что за прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвержден у 91 медика и 31 ребенка.
За последние сутки ПЦР-тестами подтверждено коронавирус у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медработник. Это новый антирекорд по заболевших за сутки. Госпитализировано 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели за сутки 60 человек, 3 детей и 19 медработников. Летальных случаев зарегистрировано 9.
По его словам, за последние сутки по Украине было проведено 4730 тестов на коронавирус.
Напомним, что по состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировали 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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