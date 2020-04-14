МВФ ожидает резкое падение экономики Украины [ Редактировать ]
В отчете МВФ сделали прогноз по падению экономики в Украине. Так, ожидается резкий спад на 7,7% в текущем году, но в следующем ожидается восстановление на 3,6%.
В фонде считают, что рост потребительских цен по итогам года составит 4,5%, а в следующем - 7,2%.
Дефицит текущего счета может сократиться с 7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с дальнейшим расширением его до 2,4% ВВП в 2021-м.
Безработица, по оценкам МВФ, составит 10,1% в 2020 и 9,3% - в 2021 году.
Ранее мы писали о том, что США выделят более 2 триллионов долларов на поддержание экономики. Читайте также, один из сенаторов США решил помогать больным коронавирусом. Мужчина ранее уже переболел коронавирусной инфекцией.
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