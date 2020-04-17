Вже вдесятеро більше безробітних, ніж за час до карантину

Вже вдесятеро більше безробітних, ніж за час до карантину. Таку статистику реєстрації тих, хто втратив роботу, оприлюднив прем'єр. І це тільки початок. Ринок праці змінюється на очах. Феруза Бегматова далі про перші висновки щодо цієї кризи.

Віталій Дідевич, звільнений працівник:

Прозвучала такая фраза: "Мы пытаемся хотя бы своих удержать, тех, кто работает официально, а тех, кто работает подрядчиком - мы сокращаем".

Віталій Дідевич працював електромонтером на пивному заводі. Коли почався карантин, його звільнили без жодного попередження. Лише попросили зрозуміти.

За съемную квартиру платить нечем, уехать обратно в Донецк у меня нет возможности никакой. Стать на учет в центр занятости тоже нет возможности, сейчас они работают удаленно, я пытался отправить документы, и уже более 10 дней документы находятся в обробці.

Без грошей та даху над головою Віталій уже місяць. Знайти роботу за фахом не може, хоча й вакансії начебто є. Та всюди чує: "давайте після карантину".

Для работы электромонтером нужны разрешительные документы, удостоверение по электробезопасности, медкомиссии нужно проходить и все эти госструктуры, которые выдают документы, они сейчас не работают.

Держстуруктури - на гальмах. Підприємства - на паузі. Рівень безробіття в Україні зараз, за оцінками торгово-промислової палати, найвищий за останні 15 років.

Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування:

В Україні зараз приблизно півтора мільйони безробітних.

Маленький бізнес закривається, великий відчутно знижує потужності. І всі - оптимізують штат.

Олександр Громико, член наглядової ради Української ради бізнесу:

Порядка 30-40 человек мы уволили, мы стали пересматривать функциональные обязанности, оптимизировать, объединили два завода.

Це Олександр Громико - засновник відомого виробництва побутової техніки, яку поставляють у більш ніж 50 країн

Олександр Громико, член наглядової ради Української ради бізнесу:

Потери мы оцениваем порядка 10 млн гривен половина апреля уже прошло - потери уже больше порядка 45%.

Відтак, аби втриматися на плаву, підприємцям та ділкам потрібно передивлятися не лише свій штат, але й напрямки бізнесу.

Олександр Громико, член наглядової ради Української ради бізнесу:

Интернет-торговля резко выросла. Продаются такие как хлебо:печки, мультиварки, те, которые люди раньше не готовили, стали готовить. Больше того скажу, что те люди, которые раньше не пользовались интернетом, вынужденно стали им пользоваться.

Але є багато таких, хто працювати дистанційно не має можливості.

Геннадій Попенко, таксист:

Пока еще держимся, работаем за еду.

Це таксист Геннадій Попенко. Його біди та втрачені заробітки - це пряма ілюстрація того, що відбувається в країні. І свідчення того, як впала ділова активність.

Геннадій Попенко, таксист:

Закрытие аэропортов, вокзала, торговых центров, гостиницы пустые. Объем перевозок с момента введения карантина упал процентов на 70-80.

Що ж казати про тих, чия робота взагалі зупинилася. Це насамперед, сфера розваг, туризм та авіаперевезення.

І туристичні компанії, і навіть авіагіганти - банкротують по всьому світові. На відновлення цих сфер - підуть роки.

Назавжди закриються і чимало ресторанів. Та принаймні в цій сфері можна спробувати втриматися на плаву. Знову ж таки, переформатувавши бізнес.

Олена Афян, співвласниця ресторану:

Где-то в марте мы рассчитывали, что мы пройдем точку безубыточности, но, к сожалению, карантин очень подкосил. На нас лежат зарплата, на нас аренда, на нас роялти за музыку, все это надо платить.

Олена Афян співвласниця столичного ресторану. Каже: аби налагодити онлайн-торгівлю, потрібно щонайменше найняти кур'єрів та орендувати транспорт для доставки. Всього цього вона не встигла зробити, бо її заклад відкрився якраз напередодні кризи. Тому вирішили допоки вистачає ресурсів - готувати безкоштовні обіди самотнім пенсіонерам.

Олена Афян, співвласниця ресторану:

Сейчас мы пакуем обеды для наших подопечных. 7.35 вареники с картошкой, грибами и трюфельным маслом и перепелиными котлетами с пюре и салатом 9.35 на десерт наши бабушки получат каштаны в шоколаде.

Що буде далі - навіть не знають. Припускають, що доведеться повністю змінити формат - на демократичніший.

Олена Афян, співвласниця ресторану:

Привычка формируется 21 день, карантин уже дольше и мы уже, наверное, отвыкли пить кофе, где-то в памяти у нас остались походы в рестораны, но они уходят на задний план, потому что мы понимаем, что средства ограничены у людей.

Всі розуміють, епосі надмірного споживання, схоже, настав кінець. Сам ринок праці зміниться. В усьому світі збільшиться попит на "прикладні" спеціальності. Зрештою, й теперішній карантинний ринок праці дуже прикладний. Нікому не потрібні менеджери. Шукають кур'єрів, пакувальників та операторів служби підтримки.

Влаштуватися туди можна швидко і роботи стає все більше…

"Работаю вот четвертый день, заказов стало немножко больше, так говорять, в среднем от 10 до 15, где-то 15-20".

Водночас і зарплата стає дещо… меншою.

"Бонусы урезали, но в целом зарабатывать можно, кто хочет - может зарабатывать".

Набирає працівників і головна пошта країни

Ігор Смілянський, генеральний директор АТ "Укрпошта":

В нас величезна кількість посад і ми будемо раді, якщо хтось прийде в нашу поштову родину. В нас зараз три тис вакансій приблизно.

Окрім подібних вакансій з'явилися ще й дуже спеціалізовані. Приміром, корпоративний або особистий вірусолог. Шукають й агентів із продажу юридичних послуг для компаній, які постраждали від пандемії.

Та загалом, як кажуть експерти, бізнес після кризи стане мобільнішим. Зникнуть роздуті штати. Популярною стане дистанційка та фріланс.

Тетяна Пашкіна, HR-експертка сайту robota.ua:

Многие функции автоматизируются, поскольку, станет понятно, что эти функции можно выполнять нажатием клавиш, возможно у нас будет дефицит людей нужной квалификации и работодателей будут автоматизировать и диджитализировать.

Поки важко сказати точно, яким стане ринок праці після карантину. Однак загальні тенденції зрозумілі. Хочеш вижити - змінюйся.