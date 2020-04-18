В Европейском парламенте обсудили план возобновления работы европейской экономики после окончания пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

По их словам, власть поддержала выпуск акций и меры, которые поддерживают экономику стран, входящих в ЕС.

"Было очень важно, чтобы парламент подавляющим большинством высказался в пользу решительного плана экономического восстановления Европы. Это означает использование всех имеющихся ресурсов для стимулирования экономики, включая восстановительные облигации, то есть возможность финансирования на международных рынках... Мы должны обеспечить, чтобы расходы, которые несет каждая страна в связи с этим кризисом, были распределены с этого момента", - отмечается в сообщении.

План восстановления работы экономики рассмотрят на заседании 23 апреля.

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