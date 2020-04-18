В воскресенье, 19 апреля, в Украине празднуют самый главный религиозный праздник - Пасху. Праздник символизирует Воскресение из мертвых Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и спасение человеческого рода от бед.

В этот день принято поздравлять родных и близких вам людей. Скажи теплые слова и от всего сердца пожелайте добра и благополучия. А мы собрали для вас красивые поздравления.

Со Светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме - счастье и добро.



Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

***

Случилось чудо из чудес -

Христос воскрес! Христос воскрес!

И в этот праздник, в светлый час

Пусть каждый похвалу воздаст.

Пусть счастья будет полон дом,

Пусть все здоровы будут в нем.

Улыбку, щедрость и веселье

Пусть вам подарит воскресенье.

Пусть весть, сошедшая с небес,

Оповестит: "Христос воскрес!"

Звенят колокола повсюду,

Звон слышен прямо до небес.

Все говорят: "Случилось чудо!"

Звучит везде: "Христос воскрес!"



Со Светлой Пасхой поздравляю!

В гармонии с собой живи.

Добра и радости желаю,

Надежды, веры и любви!

***

Пасха пусть приносит в дом

Счастье, мир, добро.

Пусть уютно будет в нем,

Радостно, тепло.



Освещает пусть вас всех

Божий свет с небес.

Да прибудет к вам успех,

Ведь Христос Воскрес!

Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарить здоровье и душевное равновесие. А главное, очистит сердце от всего того, что тяготит.

***

С праздником Светлой Пасхи

Я поздравляю вас!

Пусть жизни яркие краски

Наполнят каждый ваш час!



Пусть вера, любовь и надежда

Согреют ваши сердца,

В душе пусть поселится нежность,

И счастью не будет конца!

Христос Воскрес,

Со Светлой Пасхой!

Желаю Вам чудес,

Любви, добра и счастья.



Пусть будут всегда рядом,

Родные, близкие, друзья.

Приносит радость,

Здоровая и дружная семья.

***

Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскресе! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Господь!

Христос воистину воскрес!

В прекрасный, светлый праздник Пасхи

Пусть будет мир полон чудес,

Добра, любви, тепла и ласки!



Все ваши добрые желания

Пусть воплощает Господь в быль,

А все печали и страдания

Развеет по ветру, как пыль!

Желаем вам отлично провести время, однако помните, что есть ряд вещей, которые запрещено делать на Пасху, а также смотрите, что запрещено делать в церкви в этот день. Кроме того, мы писали, во сколько в 2020 году обойдется праздничная корзина на Пасху.