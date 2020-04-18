В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали призыв ко всем украинцам в связи с празднованием Пасхи во время карантина.

В частности, руководство Минздрава в оригинальной форме обратилось к украинцам и настоятельно попросило не идти завтра святить куличи в церковь, а сидеть дома. Посоветовали также не шастать по магазинам, а заказать пасхальные корзины онлайн.

"Совсем немного осталось до наступления праздника Воскресения Христова. В этом году из-за мировой пандемии мы вынуждены изменить многовековые традиции и празднование будет несколько иным. Даже церемония схождения благодатного огня, который является символом светлой вести и надежды, в Иерусалиме впервые проходила в тишине, без тысяч верующих из разных уголков мира. В этом году мы особенно ждали Пасхального чуда, и оно случилось!", - говорится в обнародованном обращении.

Сегодня многие заняты последними приготовлениями к празднику. Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности. По возможности закажите "Пасхальную корзину" онлайн, поздравьте родных по телефону, останьтесь дома, посмотрите церковные богослужения по телевизору. Проведите праздничные дни в кругу родных. Берегите себя!

Как известно, власти призвали украинцев отказаться от посещения богослужений в церквях, а церковнослужители, в свою очередь, в этом году все праздничные службы будут показывать в режиме онлайн трансляций.