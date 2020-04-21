Благодарность за спасение: во Львове полицейские выразили признание медикам (видео) [ Редактировать ]
Львовские стражи порядка решили выразить благодарность врачам, которые ежедневно, рискуя своим здоровьям, спасают жизни украинцев во время эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, несколько патрульных автомобилей въехали на территорию инфекционной больницы и через громкоговорители поблагодарили медиков за их нелегкую работу, а также поздравили врачей с праздником Пасхи.
"Уважаемые врачи! Выражаем вам искреннюю благодарность за честную и самоотверженную работу! Мы вместе преодолеем все невзгоды. Сил и здоровья вам!", - отметили правоохранители.
Кроме того, для всех врачей такая акция стала очень неожиданной и очень трогательной.
Читайте еще, в Украине уже зарегистрированы более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране заболели 415 человек.
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