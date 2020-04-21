Львовские стражи порядка решили выразить благодарность врачам, которые ежедневно, рискуя своим здоровьям, спасают жизни украинцев во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, несколько патрульных автомобилей въехали на территорию инфекционной больницы и через громкоговорители поблагодарили медиков за их нелегкую работу, а также поздравили врачей с праздником Пасхи.

"Уважаемые врачи! Выражаем вам искреннюю благодарность за честную и самоотверженную работу! Мы вместе преодолеем все невзгоды. Сил и здоровья вам!", - отметили правоохранители.

Кроме того, для всех врачей такая акция стала очень неожиданной и очень трогательной.

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