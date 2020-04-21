Работа мечты: фанатам поттерианы заплатят за просмотр фильмов [ Редактировать ]
Поклонники фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере будут получать деньги за пересмотр саги.
Об этом сообщает EDsmart.
По их словам, американская организация пообещала 1 тысячу долларов каждому, кто согласится полностью пересмотреть все фильмы о Гарри Поттере, а также ленту "Фантастические звери и где их искать".
"Просто сядьте в своем любимом месте для просмотра фильмов, посмотрите кино, загрузите и разместите его на своей платформе в социальных сетях или в прямом эфире", - отмечается в сообщении.
Известно, что за 1 час просмотра фанаты будут получать 41,5 доллар.
Кроме того, чтобы получить такую работу нужно написать эссе на 200 слов, в котором следует указать почему именно конкретный кандидат достоин этой "должности".
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