Поклонники фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере будут получать деньги за пересмотр саги.

Об этом сообщает EDsmart.

По их словам, американская организация пообещала 1 тысячу долларов каждому, кто согласится полностью пересмотреть все фильмы о Гарри Поттере, а также ленту "Фантастические звери и где их искать".

"Просто сядьте в своем любимом месте для просмотра фильмов, посмотрите кино, загрузите и разместите его на своей платформе в социальных сетях или в прямом эфире", - отмечается в сообщении.

Известно, что за 1 час просмотра фанаты будут получать 41,5 доллар.

Кроме того, чтобы получить такую работу нужно написать эссе на 200 слов, в котором следует указать почему именно конкретный кандидат достоин этой "должности".

Читайте также, у актрисы фильмов о Гарри Поттере нашли онкологическое заболевание. Женщину госпитализировали для прохождения лечения.