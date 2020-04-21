В Ивано-Франковской области коронавирус выявили у шести священников [ Редактировать ]
Во вторник, 21 апреля, стало известно, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились шестеро священников. Об этом сообщил и.о. главы Ивано-Франкоской ОГА Виталий Федорив.
По его словам, один больной ждет результаты анализа. У шести священников диагноз подтвержден ПЦР-тестами. В частности, в городе Калуш и Ивано-Франковске заболело по двое священников, в Коломыйском и Богородчанском районах - по одному.
Кроме того, результаты анализа священника из областного центра, который лечился с двусторонней пневмонией и умер, направлены на ПЦР-тест в лабораторию Министерства здравоохранения в Киев.
Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Киеве от коронавируса скончались два человека.
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