Во вторник, 21 апреля, стало известно, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились шестеро священников. Об этом сообщил и.о. главы Ивано-Франкоской ОГА Виталий Федорив.

По его словам, один больной ждет результаты анализа. У шести священников диагноз подтвержден ПЦР-тестами. В частности, в городе Калуш и Ивано-Франковске заболело по двое священников, в Коломыйском и Богородчанском районах - по одному.

Кроме того, результаты анализа священника из областного центра, который лечился с двусторонней пневмонией и умер, направлены на ПЦР-тест в лабораторию Министерства здравоохранения в Киев.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Киеве от коронавируса скончались два человека.