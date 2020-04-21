В Грузии чрезвычайное положение из-за коронавируса продлят до 22 мая. Об этом заявил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, сообщает "Грузия Online".

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"В связи с пандемией коронавируса в Грузии 21 марта на один месяц, до 21 апреля, было объявлено чрезвычайное положение, однако 14 апреля стало известно, что правительство обратится к президенту с просьбой продлить чрезвычайное положение до 10 мая.



Сегодня правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 22 мая", - говорится в сообщении.

К слову, Грузия также продлила срок легального пребывания иностранцев на территории страны до 30 июня из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Грузии для посетителей рынка ввели особое правило.

Также мы писали о том, что Румыния продлила чрезвычайное положение еще на месяц.