Грузия продлила чрезвычайное положение до 22 мая [ Редактировать ]
В Грузии чрезвычайное положение из-за коронавируса продлят до 22 мая. Об этом заявил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, сообщает "Грузия Online".
"В связи с пандемией коронавируса в Грузии 21 марта на один месяц, до 21 апреля, было объявлено чрезвычайное положение, однако 14 апреля стало известно, что правительство обратится к президенту с просьбой продлить чрезвычайное положение до 10 мая.
Сегодня правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 22 мая", - говорится в сообщении.
К слову, Грузия также продлила срок легального пребывания иностранцев на территории страны до 30 июня из-за эпидемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Грузии для посетителей рынка ввели особое правило.
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